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Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı eksi 20
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı eksi 20

Doğu'da en soğuk hava sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Kars'ta 19, Ağrı'da 13, Erzurum ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20, Kars'ta 19, Ağrı'da 13, Erzurum ve Iğdır'da 11, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars, Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da 6, Ardahan'da ise 8 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 47, Erzurum'da 28, Kars ve Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde özellikle sabah ve gece beklenen kuvvetli buzlanma, don, yer yer sis ve pusa karşı vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.



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