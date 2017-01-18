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Erdoğan: FETÖ itirafçıları doğru konuşmuyor
Erdoğan: FETÖ itirafçıları doğru konuşmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ itirafçılarının bazılarını yakından tanıdığını eski söyledikleri ile şimdiki ifadelerinin farklı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ soruşturmalarındaki itirafçıların doğru konuşmadığını belirterek “Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine hitap etti. FETÖ'nün, yargıya verilen desteği kullandığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla mücadelesi adına yargıya verdiğimiz desteği, bu örgüt (FETÖ) kendi militanlarına yol açmak için kullanmıştır. Bu durum, sadece kadroların istilasına yol açmamış, aynı zamanda darbecilerle, cuntacılarla, vesayet odaklarıyla yaptığımız mücadeleye de çok büyük zararlar vermiştir."

"17-25 ARALIK ÖRGÜTÜN KENDİNİ AÇIĞA ÇIKARMASININ ADIDIR"

17-25 Aralık operasyonunu, kendi şahsi meselesi olarak göstermeye çalışanlar bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "17-25 Aralık operasyonunu birileri ısrarla şahsi meselem olarak göstermeye çalıştı, hala da çalışıyor. Halbuki 17-25 Aralık operasyonu yargıyı ele geçirmeye çalışan bu örgütün (FETÖ) kendini inkar edilemez bir şekilde açığa çıkarmasının adıdır." dedi.

"FETÖ'NÜN GÜÇ TEMERKÜZÜNE GİRDİĞİNİ GÖRDÜK"

İnsanları peşin hükümle kategorize etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Devletine, milletine, hükümetine, demokratik meşru siyasi kurumlara saygı duyan veya öyle gözüken herkese kapıları açık tuttuk. Hiç kimseye ve hiçbir gruba ne yargıyı ne de başka bir grubu peşinen asla teslim etmiş değiliz. Fakat bu örgütün (FETÖ) zihin dünyası ve organizasyon yapısı, her türlü iyi niyeti istismara müsait olduğu için adeta 'Saman altından su yürüterek' pek çok yerde güç temerküzüne girdiklerini gördük."

"DAHA DA ERİYECEKLER"

FETÖ'nün, PKK ile müşterek çalıştığını belirten Erdoğan, "PKK terör örgütü ile bunlar (FETÖ) ortak, müşterek çalışıyorlar. Bugün bizim emniyet teşkilatımız içerisinde bunlar var mı, var. Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bunlar var mı, var. Bunlar terör örgütlerinin işini ciddi manada kolaylaştırıyorlar ama her geçen gün eriyorlar, daha da eriyecekler veya terk edecekler." diye konuştu.

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇTIR"

Bir terör örgütünün yargıda kurduğu etkinliğin, bir soruna işaret ettiğini bildiren Erdoğan, "Dolayısıyla yasama, yürütme, yargı erkleri arasındaki ilişkilerin demokratik bir anlayışla yeniden belirlenmesi Türkiye için kayıp değil, tam tersine büyük bir kazançtır." dedi.

"İTİRAFÇILAR DOĞRU KONUŞMUYOR"

FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunanlardan çok iyi tanıdığı isimler bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"İtirafçı namıyla ortaya çıkıyorlar. Fakat bunlar doğru konuşmuyor. Bakın bunu açık söylüyorum. İtirafçı diyerek ortaya çıkarken bunlar, gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikeli olan da bu. Çünkü bunların bir kısmıyla benim zamanında başa baş görüşmelerim olmuştur, Başbakanlığım zamanında. Şimdi itirafçı olarak söyledikleriyle Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler. Bu oyuna asla gelmemek gerekiyor."



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