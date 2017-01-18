14:33, 18 Ocak 2017 Çarşamba

'Fuatavni'ye istenen ceza belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından, İstanbul'da FETÖ/PDY örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan ilk iddianame tamamlandı.

Aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı ve FETÖ'nün örgüt yapısı ve eylemlerinin anlatıldığı 196 sayfalık iddianamede, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi ile medya yapılanması detaylı olarak anlatılıyor.

'FUATAVNİ' İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen şüpheli Said Sefa hakkında, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütü yönetmek'' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

Diğer 28 şüpheli hakkında ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin bir kısmının ByLock kullandığı, bir kısmında 1 dolar çıktığı, ayrıca Bank Asya hesaplarında 2014 yılından itibaren yoğun hareketlilik yaşandığının tespit edildiği belirtiliyor.