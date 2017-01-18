Yeşiller kazanırsa Cem Özdemir başbakan olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'da Yeşiller partisinin genel seçim için liste başı adayları Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard olarak belirlendi.
Buna göre, Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bir partinin liste başında seçime girecek.
Yeşiller Partisi Siyasi Direktörü Michael Kellner tarafından yapılan açıklamada, 61 bin üyeden yaklaşık 33 bininin oy kullandığını, buna göre de Cem Özdemir'in 12 bin 204 oy, Robert Habeck'in 12 bin 129, Anton Hofreiter'in ise 8 bin 886 oy aldığını ifade etti.
Seçimlerde Cem Özdemir'in sadece 75 oy farkla seçilmesi dikkati çekti.
Partinin bayanlarda liste başı adayı ise Katrin Göring-Eckardt oldu. Tek aday olan Göring-Eckard 23 bin 967 oy aldı.
Bu sonuçlara göre, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimde partinin seçim kampanyasından Cem Özdemir ve Katrin Göring-Eckard sorumlu olacak.
Yeşiller'in seçim sonrası muhtemel bir koalisyona dahil olması durumunda Cem Özdemir Başbakan Yardımcılığı veya Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek.
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