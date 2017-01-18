14:36, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Fatih'de metruk bina çöktü





İstanbul Fatih'te uzun süredir kullanılmayan 3 katlı metruk bina çöktü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fatih Gedikpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Alınan bilgiye göre, Gedikpaşa Caddesi Neviye Sokak üzerinde uzun süredir kullanılmayan 3 katlı binada çökme meydana geldi. Yıkılan binayı gören vatandaşlarca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında inceleme başlatırken, bina etrafına güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekiplerinin enkaz altında yaptığı inceme sonrasında ölü yada yaralının olmadığı anlaşıldı. Ayrıca yıkılan binadan yola saçılan enkaz parçaları nedeniyle, sokak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay anına tanıklık eden Ahmet Kamber, binanın daha önceden boşaltıldığını, bina etrafında hiç bir önlem alınmadığını söyledi. Binanın yağmur yağınca yıkıldığını belirten Kamber, "Allahtan altında kimse yoktu. Bizim elamanlar tam yıkıldığı anda oradaydı. Yıkılma esnasında kepengin sesini duyup kaçtılar. Çok şükür kimseye birşey olmadı." dedi.

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