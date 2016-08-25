Mustafa Destici'den OHAL açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye'nin referandum süreciyle karşı karşıya kalacağını belirterek, "Bu durumda olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması zaruri olur." görüşünü savundu.
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur oylamasının TBMM Genel Kurulunda bugün yapıldığını anımsatan Destici, görüşmelere anayasal ve hukuki süreç içerisinde devam edildiğini söyledi.
Destici, teklifin Meclisten geçmesi halinde partilerin düşüncelerini halka anlatacağı demokratik bir ortamın sağlanması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:
"OHAL'in daha fazla uzatılmaması lazım. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye referandum süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda OHAL'in kaldırılması zaruri olur. OHAL döneminde Meclisten geçen bir anayasa değişikliği teklifi her zaman bazı kesimlerce şaibeli ve antidemokratik olarak düşünülecektir."
Milli Eğitim Bakanlığının taslak çalışmasını tamamladığı yeni müfredata ilişkin görüşlerini dile getiren Destici, şöyle konuştu:
"Elbette ki müfredatın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması ve anlatması lazım. Teknolojiyi ve çağı nasıl yakalarız, ileriye doğru nasıl adımlar atarız, gelişmeyi, kalkınmayı nasıl sağlarız, bunların gençlerimize ve toplumun her bir ferdine doğru bir şekilde anlatılması lazım."
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Mustafa Destici, "Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye referandum süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda OHAL'in kaldırılması zaruri olur" dedi
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