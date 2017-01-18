Muğla sular altında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesinde son 24 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü.
Menteşe ilçesinde iki gündür etkili olan ve gece şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Düğerek ve Karabağlar mahalleleri, çevre yolu Bademlik mevkisindeki tarım alanları sular altında kaldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların bugünden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
Yağış nedeniyle Muğla-Denizli güzergahının bazı bölümleri ile Muğla-Marmaris karayolu Sakar rampasında da heyelanlar oluştu. Yola düşen kaya parçaları, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
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