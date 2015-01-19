İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Şişli'de, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin 10. yılı dolayısıyla yapılacak anma etkinlikleri kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde yapılacak anma dolayısıyla yarın bazı yolların 11.00'den itibaren etkinliğin bitimine kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar hakkında şu bilgiler verildi:
"Etkinlik dolayısıyla, Tavukçu Feti ile Saksı sokakları (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokağı Şişli istikameti ile Zafer Sokağı Şişli istikameti trafiğe kapatılacaktır. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecektir."
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