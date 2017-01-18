Güncelleme: 01:35, 19 Ocak 2017 Perşembe

Tarihi Karaköy Tüneli 142 yaşında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli, 142. yaşını kutladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (İETT) yapılan açıklamaya göre, 142. hizmet yılı dolayısıyla Tünel'de düzenlenen kutlama töreninin ardından tematik sergi alanı açılışı gerçekleştirildi.

İETT Kültür Sanat Durağı adı verilen tematik sergi alanının açılışında konuşan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, "Dünyanın en köklü kurumlarından biri olarak tarihimizi yansıtan materyalleri bu sergi alanında topladık. İstanbul ulaşımında kullanılan tarihi materyalleri görmek için İstanbulluları Kültür Sanat Durağımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Emecen, günün anısına yolculara tarihi delikli jetonlardan hediye etti.

YILLIK YOLCU SAYISI 5,5 MİLYON

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle, Tünel'de karşılıklı hareket eden iki vagon ortada hat değiştiriyor. 18 koltuğu bulunan her bir vagon, tek seferde 170 yolcu alıyor. İlk açıldığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul Şehir Treni, Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi çeşitli isimlerle adlandırılan Tünel, günde ortalama 181 sefer gerçekleştiriyor ve 15 bin yolcu taşıyor. Tünel'in yıllık yolcu sayısının ise 5,5 milyona yakın olduğu belirtiliyor.