15:02, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Rus Büyükelçi'nin öldürülmesine ilişkin 6 kişi adliyede





Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden altısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

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