15:05, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Musul'un doğusu DEAŞ'tan tamamen alındı





Irak'ın Musul vilayetinin doğusunun DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın Musul vilayetinin doğusunun DEAŞ'tan tamamen alındığı bildirildi. Irak Terörle Mücadele Gücü Lideri Talip Şigati, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un doğusunun (Dicle Nehri'nin doğusu) tamamının DEAŞ'tan geri alındığını belirtti. Şigati, operasyonlar sırasında insan haklarını göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, Musul'un batısını DEAŞ'tan geri alma operasyonu planlarını da çizdiklerini aktardı. Başbakan Haydar el-İbadi de dün yaptığı basın toplantısında, DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısı için harekat hazırlığı içerisinde olduklarını söylemişti.

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