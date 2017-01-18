15:16, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Gauck'tan veda konuşması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gelecek ay görev süresi dolacak olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin'de yaptığı "Ülkemiz nasıl olmalı?" başlıklı veda konuşmasında, Almanya'da bugüne kadar birçok önemli gelişme sağladıklarını, yine de önemli bazı sorunların mevcut olduğunu ifade etti.

"YENİ SINAVLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Almanya'nın günümüzde büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu, bunları giderebilmesi ve gelecekte de güçlü kalabilmesi için yoğun çaba harcanması gerektiğini belirten Gauck, "AB'nin bağlayıcı gücü büyük ölçüde azaldı. Ülke içindeki şüpheler dışarıdan da körükleniyor. İlk kez bir devlet AB'den ayrılmak istiyor. Ortadoğu'daki ve Doğu Ukrayna'daki savaşlarla Kırım'ın Rusya tarafından işgali Almanya'nın ve Avrupa'nın dış politikadaki sınırlı davranış imkanlarını gözler önüne sermiştir. Radikal dinci tehdit artmıştır. Yeni Amerikan Başkanı'nın göreve gelmesi ile devletler hukuku temeline dayalı uluslararası düzen ve NATO başta olmak üzere Atlantik ötesi ilişkiler konusunda yeni sınavlarla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

Almanya'daki bazı çevrelerin insanların endişelerinden faydalanarak aşırı milliyetçilikten yana tutum sergilediklerini, yabancılara ve özgür ticarete karşı propaganda yaptıklarını kaydeden Gauck, "Bunlar çoğulculuğa karşı kültürel kapanmayı tercih ediyor ve mevcut demokrasiye karşı rakip modeller gösteriyorlar. Kendilerini halkın tek sözcüsü olarak ilan ediyor ve sisteme saldırıyorlar. Avrupa projesini sorguluyorlar. Bazıları Moskova'daki otoriter hükümranlığa gösterdikleri sempatileri, Amerika ve Batı karşıtı tepkilerle birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gauck, yine de büyük değişimlerin ve tehditlerin aşılamaz olmadığına vurgu yaparak, siyasi gelişmelerin yanı sıra iklim değişikliğinin ve çevre kirlenmesinin önlenmesine, dünyadaki nüfus artışına ve toplumları değiştiren dijital devrime karşı da verilecek yanıtların olduğunu savundu.

Almanya'da 12 Şubat'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki koalisyon partileri tarafından aday gösterilen Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in kazanması bekleniyor.