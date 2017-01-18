Mali'de askere bomba yüklü araçla saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mali'de askeri kampa yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 35 asker öldü.
Adının açıklamasını istemeyen bir askeri yetkili, ülkenin kuzeyinde bulunan Gao kentindeki askeri kampa bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırının, askerlerin nöbet değişimi sırasında gerçekleştirildiğini kaydeden yetkili, olayda en az 35 askerin öldüğünü ve 60 askerin yaralandığını söyledi.
Gao sakinleri de elektriklerin kesildiği kentte tedirginliğin sürdüğünü ifade ederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Batı Afrika ülkelerinden Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonuna (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA), 2012'de kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.
Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.
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