Sırbistan Başkanı: Arnavutlar savaş istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sırbistan Başkanı Tomislav Nikoliç, Belgrat’ta düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından sonra Priştine’nin her çatışma çıkarma çabasının kötü sonuçlanacağını belirtti.
Nikoliç, “Arnavutların destekçileri olduğunu düşünenler var. Biz Sırbistan Anayasasıyla uyumlu davranacağız. Kosova yasal olarak Sırbistan bölümüdür” dedi.
Nikoliç’e göre, Belgrat’ın bunu gizlemeye çalışmasına rağmen Cumartesi günü iki ülke savaş eşiğindeydi.
Nikoliç, Kosova Özel Güçlerinin acil davranmasının Arnavutların savaş istediğinin bir işaretini teşkil ettiğini ileri sürdü.
Sırp Cumhurbaşkanı bu sebepten Başbakan Vuçiç ile birlikte trenin durdurulması kararını aldıklarını sözlerine ekledi.
Nikoliç aynı zamanda Başbakan Mustafa’nın trenin durdurulması konusunda Brüksel’in uzlaşısının olduğu ifadelerinin doğru olup olmadığına Sırbistan’ın AB’nden yanıt beklediğini de belirtti.
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