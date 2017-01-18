15:38, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltında





FETÖ soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin ’mülkiye yapılanması’na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak’ın Beytüşşebap ve Amasya’nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe’nin, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edildi. Hamamözü İlçesi’nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü ileri sürülen Elazığ Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı. Kayseri’de gözaltına alınan Kadir Güntepe’nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe’nin henüz Elazığ’da göreve başlamadığı belirtildi.

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