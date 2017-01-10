Bitlis'te özel güvenlik uygulaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bitlis merkez ile 4 ilçesindeki bazı alanların 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçesindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerindeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17-31 Ocak tarihlerinde 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Bitlis Valiliğinin internet adresinden ulaşılabilecek.
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