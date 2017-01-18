Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Bu ABD'nin değil, başkanlık seçimini kaybeden tarafın kararı." ifadesini kullandı.
Banja Luka şehrinde basın toplantısı düzenleyen Dodik, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Maureen Cormack'ı "Sırp düşmanı ve Boşnak yanlısı" olarak nitelendirirken, yaptırım kararının yersiz olduğunu savundu.
Dodik, ABD sınırları içinde herhangi bir malvarlığının ya da banka hesabının olmadığını kaydederek, dolayısıyla karardan etkilenmeyeceğine işaret etti.
Yaptırımların RS'ye değil, sadece kendisine yönelik olduğunun altını çizen Dodik, "Kendimi gururlu hissediyor ve bunu bir ceza olarak görmüyorum. Çünkü bu, başta yakında görev süresi bitecek Büyükelçi Cormack olmak üzere birçok büyükelçinin beklentilerinin aksine asla RS'nin çıkarlarını satmadığımın göstergesidir." dedi.
Dodik, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak'tan ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Cormack'ı "istenmeyen adam" (persona non grata) ilan etmesini talep ederek, bunun gerçekleşmemesi durumunda ise ABD'deki yeni yönetimden Cormack'ı görevden almasını ve hakkında yasal işlem başlatmasını isteyeceğini söyledi.
Cormack'ın ABD Dışişleri Bakanlığına Bosna Hersek'in durumuna ilişkin yanlış bilgi verdiğini ileri süren Dodik, Cormack'ın bu eylemleriyle Sırpların ve RS'nin düşmanı olduğunu açık bir şekilde kanıtladığını savundu.
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ABD'nin mevcut yönetiminin Bosna Hersek Anayasası'nı değiştirme çabası içinde olduğunu iddia eden Dodik, "ABD'nin bu isteklerine boyun eğmediğim için kendimle gurur duyuyorum." dedi.
Dodik, yaptırım kararının ABD'nin değil, başkanlık seçimini kaybeden tarafın kararı olduğunu söyleyerek, dolayısıyla bu kararın kendisini şaşırtmadığını belirtti.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump liderliğindeki yeni yönetiminin, yalnızca terör örgütleriyle iş birliği yapanlarla sorunlu ilişkileri olacağını savunan Dodik, "RS'nin böyle bir sorunu yok, belki Bosna Hersek Federasyonu'nun vardır. Eski yönetimin gözünde sorun olmam beni rahatsız etmiyor, aksine bu durumdan memnunum." dedi.
Siyasetle uğraşmaya devam edeceğini kaydeden Dodik, görüşlerinin değişmeyeceğini hatta daha da belirginleşeceğini sözlerine ekledi.
ABD makamları, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymadığı, Dayton Barış Antlaşması'nın hükümlerinin yerine getirilmesine engel olduğu ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle Dodik'e yaptırım uygulanmasına karar vermişti.
Yaptırımlar kapsamında Sırp liderin ABD sınırları içinde ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki malvarlığının bloke edilmesi kararlaştırılırken, ayrıca ABD vatandaşlarına Dodik'in dahil olduğu para transferleri de yasaklandı.
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