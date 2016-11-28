Sakarya'da darbe iddianamesi kabul edildi

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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 121'i tutuklu 200 şüpheli hakkında Sakarya'da hazırlanan ilk iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan iddianame, 6 bölüm, bin 353 sayfadan oluşuyor.
2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ve 149 şüpheli asker hakkında TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede ayrıca, subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli asker hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.
Öte yandan, 50 şüpheli hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.
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