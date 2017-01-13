Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:20, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Güncel
16:55, 18 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
2 eski emniyet müdürü FETÖ iddiasıyla gözaltında
2 eski emniyet müdürü FETÖ iddiasıyla gözaltında

Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski emniyet müdürleri N.A.Y. ve A.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi.



İlgili Konular FETÖ soruşturması
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Iğdır'da PKK övgüsüne 4 tutuklama
Iğdır'da PKK övgüsüne 4 tutuklama

Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama yapıldı
Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu
Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu

Türk ve Rus uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenledi
Tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Tarihi eser Türkiye'ye iade edildi

Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık tarihi testi Türkiye'ye iade edildi
2 eski emniyet müdürü FETÖ iddiasıyla gözaltında
2 eski emniyet müdürü FETÖ iddiasıyla gözaltında

Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Sakarya'da darbe iddianamesi kabul edildi
Sakarya'da darbe iddianamesi kabul edildi

Sakarya'da 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Bitlis'te özel güvenlik uygulaması
Bitlis'te özel güvenlik uygulaması

Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçesindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltında
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı
Saadet anayasa teklifine 'hayır' diyecek
Saadet anayasa teklifine 'hayır' diyecek

Saadet lideri Karamollaoğlu, anayasa teklifinin mevcut haliyle çıkması halinde referandumda hayır oyu kullanacaklarını söyledi
Rus Büyükelçi'nin öldürülmesine ilişkin 6 kişi adliyede
Rus Büyükelçi'nin öldürülmesine ilişkin 6 kişi adliyede

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi
Muğla sular altında
Muğla sular altında

Menteşe ilçesinde son 24 saatte metrekareye 62 kilogram yağış düştü
İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı
İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı

Dink'in ölüm yıldönümü sebebiyle Şişli'de yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mustafa Destici'den OHAL açıklaması
Mustafa Destici'den OHAL açıklaması

Mustafa Destici, "Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulundan geçmesi durumunda Türkiye referandum süreciyle karşı karşıya kalacak. Bu durumda OHAL'in kaldırılması zaruri olur" dedi
Ergenekon'da ilk duruşma 21 Haziran'da
Ergenekon'da ilk duruşma 21 Haziran'da

Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensiple ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verdi
Fatih'de metruk bina çöktü
Fatih'de metruk bina çöktü

İstanbul Fatih'te uzun süredir kullanılmayan 3 katlı metruk bina çöktü
Fuatavni'ye istenen ceza belli oldu
'Fuatavni'ye istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ve aralarında Said Sefa ve Atilla Taş gibi isimlerin de olduğu 25'i tutuklu, 2'si yakalamalı 29 şüpheli için hazırlanan iddianame tamamlandı
95 bin 751 kişi denizden toplandı'
'95 bin 751 kişi denizden toplandı'

Ege Denizi'nde yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Malkoç, "Sadece Sahil Güvenlik Komutanlığımız 95 bin 751 kişiyi denizden topladı. Bu muazzam bir olaydır." dedi

Haberler

Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltında
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltında

Erdoğan: FETÖ itirafçıları doğru konuşmuyor
Erdoğan FETÖ itirafçıları doğru konuşmuyor

FETÖ'nün el konulan üniversitesi feshedildi
FETÖ'nün el konulan üniversitesi feshedildi

ByLock kullanan 243 asker hakkında gözaltı kararı
ByLock kullanan 243 asker hakkında gözaltı kararı

Batman merkezli operasyonda 11 gözaltı
Batman merkezli operasyonda 11 gözaltı

Gazeteci Ünal Tanık gözaltına alındı
Gazeteci Ünal Tanık gözaltına alındı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı
Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 