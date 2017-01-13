16:55, 18 Ocak 2017 Çarşamba

2 eski emniyet müdürü FETÖ iddiasıyla gözaltında





Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü gözaltına alındı. Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski emniyet müdürleri N.A.Y. ve A.Ç. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi.

İlgili Konular FETÖ soruşturması

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.