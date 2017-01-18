Yunan demir yolları artık İtalya'nın

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Yunan devlet demiryolları yolcu ve kargo taşımacılığı şirketi TRAINOSE'nin 45 milyon avroya İtalyan devlet demiryolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye satışı için imzalar atıldı.
TRAINOSE'nin yüzde 100’lük hisselerinin 45 milyon avroya İtalyan şirketine satışının dün Yunanistan Özelleştirmeler Denetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından bugün bir imza töreni düzenlendi. Törene Yunanistan Özelleştirme Kurumu TAİPED’in yönetim kurulu üyesi Antonis Leusis ve Ferrovie dello Stato Italiane grubunun temsilcisi Renato Mazzoncini katıldı.
Leusi, burada yaptığı konuşmada, TRAINOSE’nin özelleştirilmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür ederek, İtalyan şirketinin TRAINOSE'nin teknolojik açıdan geliştirilmesi ve daha iyi hizmet sağlanması için yükümlülük üstlendiğini söyledi.
Ferrovie Dello Stato İtaliane, 2016’da TRAINOSE’nin hisselerini satın almak için teklif sunan tek şirket olmuştu. Yunanistan Özelleştirme Kurumu TAIPED, 2013 yılında başlatılan özelleştirmeler kapsamında Denetim Mahkemesi’nden alınan onayın ardından TRAİNOSE’yi satışa çıkarmıştı.
Yunan devlet demir yolları işletmesi TRAINOSE, 45 milyon avroya İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye satıldı
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