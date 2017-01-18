17:04, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Tarihi eser Türkiye'ye iade edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık testinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Tarihi eserin Türkiye'ye iadesiyle ilgili Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliğinden yapılan açıklamada, söz konusu kültür mirasının "Erken Bronz Çağına tarihlendirilmekte olup, Yortan Kültürü adı verilen stil özelliklerine sahip, pişmiş topraktan, 26,5 santimetre yüksekliğinde bir sürahi/testi" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 1960'lı yıllarda Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden İngiltere vatandaşı Thelma Bishop'un hediyelik eşya olarak satın aldığı ve daha sonra İngiltere'deki bir müzayede evi vasıtasıyla testinin kültür varlığı olarak tespit edilmesinin ardından Bishop'un testiyi Türkiye'ye iade etmeye karar verdiği bildirildi.

Testiyi ait olduğu topraklara iade eden şahsa ve müzayede evi yetkilisine Müzekart hediye edildiğini belirtilen açıklamada, "Yortan Kabının iadesi, Türkiye'nin ve Türkiye gibi kaynak ülkelerin topraklarından çıkarılan kültür varlıkları için sürdürdükleri uluslararası hak ve hukuk mücadelesinin müzayede firmaları ve diğer ülkelerin kamuoyu tarafından fark edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Adam Partridge Müzayedeciliğin sahibi Adam Partridge'ın, "Bu nadir eserin ait olduğu Türkiye topraklarına dönmesinden dolayı çok mutluyum. Böyle bir durumla karşılaşan her müzayede evi maalesef bu yolu seçmiyor. Birleşik Krallık'taki benzer durumlar için örnek teşkil etmişizdir diye umuyorum." ifadelerine yer verildi.