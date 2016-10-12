17:09, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu





Türk ve Rus uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat gereği, bugün Halep'te DAEŞ hedefleri birlikte vuruldu.

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