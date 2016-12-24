17:13, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Iğdır'da PKK övgüsüne 4 tutuklama





Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan C.A, Y.A, M.A. ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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