17:27, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Anayasa teklifinde ikinci tur başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

CHP'DEN VEKALET İTİRAZI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamalarında partisinin izleyeceği yaklaşıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birinci tur oylamalarda Genel Kurul Salonunda bulunmayan bakanların vekaletle oy kullandığına işaret eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer vekaleti veren alana 'şu oyu kullan' diyorsa, bu oy gizlilikten çıkmaktadır. Demiyorsa da bir kişi kendi kararı doğrultusunda iki oy kullanmış demek oluyor. Bu önemli bir tartışma. İlk turda bakanlar vekaletle oy kullanmış buna itiraz edeceğiz. Gizli oylamada vekaletle oy kullanılmasıyla ilgili geçmiş örneklere baktığımızda; Meclis başkanvekillerinden Güldal Mumcu uygulatmamış, Sadık Yakut ise uygulatmış. Ama bu örneklerin hiçbiri anayasa değişikliği örneği değil. Pek çok anayasacı da vekalet gizli oyda kabul edilse dahi anayasa değişikliği gibi bir oylamada o oylamaya özel bir vekalet olması gerektiğini söylüyor. Bakanların vekaletlerini istedik, bir yıl kadar önce toplu vekalet vermişler. Genel ve toplu bir vekaletname var."

Bu durumun birinci tur oylamaları sıkıntıya soktuğunu ileri süren Özel, bu tartışmayı Genel Kurul gündemine getireceklerini bildirdi.

Hiç kimsenin gizli oylamada vekaleti kabul etmemesi gerektiğini, bunun aksinin oylamaları sakatladığını savunan Özel, "Biz gördüğümüz her türlü eksiklik ve ihlalde Anayasa Mahkemesine gideriz. Rejim değişiyor. Anayasa Mahkemesi'nin temel görevi anayasa uygunluk denetimi. Anayasayı anayasanın ruhunu uygun olmayan bir şekilde değiştiriyorlar." diye konuştu.

'GİZLİ OYLAMAYI DÜZGÜN YAPSINLAR'

Özel, ikinci tur oylamaları için, "Kimse CHP'den kavga, sertlik beklemesin. Ama kimse de Anayasa, İçtüzük gizli oy derken rejim değişikliğine açık oy atıp, milletvekillerinin oylarını denetleyip, CHP'nin buna sessiz kalmasını da beklemesin. Biz bir reaksiyon verirsek gizli oylama konusunda veririz." değerlendirmesinde bulundu.

Gerginlik ve tartışma beklentisi içinde olmadıklarını dile getiren Özel, birinci turdaki gibi kavga görüntülerinin yaşanmaması için herkesi üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

İlerleyen turlarda da turlara özgü stratejiler olabileceğini belirten Özgür Özel, "Gizli oylamayı düzgün yapsınlar eğer referanduma gidiyorsa er meydanına çıkarız, hodri meydan der halkımıza gideriz." dedi.