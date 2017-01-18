17:34, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan da Cibuti'de askeri üs kuruyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birçok yabancı ülkenin askeri üssüne ev sahipliği yapan stratejik Cibuti, şimdi de Suudi Arabistan'a üs kurma izni verecek. İki üke arasında bölgesel güvenlik ve üs kurulması konusunda anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde stratejik bölgede bulunan Cibuti, ABD ve Fransız askeri tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Suudi Arabistan'ın, geçtiğimiz yıl hükümetle bir güvenlik anlaşması imzaladığını ve bir üs hazırlığı kapsamında bu ay bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Yusuf açıklamasında "Kısa sürede Riyad'da bir askeri işbirliği anlaşması imzalayacağız, Ayrıntıları size veremem ama ne zaman olacağını yakın zamanda öğreneceksiniz" dedi.

Suudi yetkililer konu ile ilgili yorumda bulunmadı.

ABD, Cibuti'yi Afrika merkez ve bölgesel anti-terör operasyonları için bir üs olarak kullanıyor. Washington'daki tesislerde 4 bin personele ait garnizonun yanında drone limanları da bulunuyor.

Dünyanın süper güçleri Afrika Boynuzu'ndaki bu küçük, yoksul ülkede küresel nüfuz için yarışıyorlar.