Bulgaristan’da yeni Genelkurmay Başkanı Emil Eftimov

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emil Eftimov Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle görevi devraldı.
Kuvvet komutanları başta olmak üzere ordunun tüm üst yönetici kadrosunun katıldığı törende konuşan Savunma Bakanı Nikolay Nençev yeni Genelkurmay Başkanı Eftimov’un gelecekte başarılı çalışmalar yapacağından şüphesi olmadığını söyledi.
Nençev, görev süresinin dolmasına 3 yıl kala istifa eden eski Genelkurmay Başkanı General Konstantin Popov’un kararını takdirle karşıladığını ifade ederek, “Popov’un istifa gerekçesi ahlakiydi. Yaşam kısa, ahlak ise sonsuzdur” dedi.
Genelkurmay Başkanı Eftimov da çalışmalarındaki öncelikli konuların “kadro, modernizasyon ve entegrasyon” olacağını ifade etti.
Eftimov, 30 bin personeli bulunan Bulgar ordusunun istihdam için ilgi çekebilecek bir duruma gelmesi gerektiğini belirterek, ''İş piyasasında yaşanılan acımasız bir rekabet ortamında alakalı maaş teklifi yapmak, kariyer yapabilme modeli sunabilmek, sosyal paketi oluşturmak ve elverişli çalışma ortamı ile teknolojik donatım sağlamak görevimiz olacak.” dedi.
Bulgaristan’da geçen yıl kasım ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak seçilen yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasete katılmadan önce Hava Kuvveteri Komutanlığı görevinde bulunuyordu.
Eski Genelkurmay Başkanı Konstantin Popov, Rumen Radev’in Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından kısa bir süre sonra istifa etmişti.
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Ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov görevi törenle devraldı
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