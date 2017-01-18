18:09, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshii'yi kabul etti





Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turi̇zm Bakanı Keiichi İshii ile görüştü. Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü. Kabulde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bulundu.

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