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Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshii'yi kabul etti
Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshii'yi kabul etti

Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya  Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turi̇zm Bakanı Keiichi İshii ile görüştü.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

Kabulde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bulundu.



İlgili Konular Binali Yıldırım Keiichi İshii
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