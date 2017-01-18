Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshii'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turi̇zm Bakanı Keiichi İshii ile görüştü.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
Kabulde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da bulundu.
Merkez Bankası yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını devreye soktu
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti
Van'da 6 yıl önce yaşanan depremde hasar gören cezaevinden firar eden mahkum, Başkale ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalandı
FETÖ'nün darbe girişimini Araştırma Komisyonunca, Merkez Bankasına yöneltilen soruların cevapları komisyona ulaştı. Komisyona gönderilen cevapta, 105 personelin işine son verildiği belirtildi
Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabul etti
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlandı
Türk ve Rus uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenledi
Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık tarihi testi Türkiye'ye iade edildi
Bursa’da gerçekleştirilen operasyonda 2 eski emniyet müdürü FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.
Sakarya'da 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Bitlis merkez ile Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçesindeki bazı alanların, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
FETÖ soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı Kadir Güntepe gözaltına alındı
Saadet lideri Karamollaoğlu, anayasa teklifinin mevcut haliyle çıkması halinde referandumda hayır oyu kullanacaklarını söyledi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden altısı adliyeye sevk edildi