18:14, 18 Ocak 2017 Çarşamba

İbadi: Musul'da nihai zafer ve kurtuluş yaklaştı





Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Musul'da nihai zafer ve kurtuluş yaklaştı. Güvenlik güçlerimiz, Musul'un doğusunu ve kent merkezini kurtarma planını başarıyla gerçekleştirdi" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, DEAŞ'e karşı zaferin yaklaştığını söyledi. İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'da nihai zafer ve kurtuluş yaklaştı. Güvenlik güçlerimiz, Musul'un doğusunu ve kent merkezini kurtarma planını başarıyla gerçekleştirdi." dedi. "Musul'daki ormanlık alan, saraylar ve kuzey cephesinde az sayıdaki bölgenin geri alınması için operasyonlar devam ediyor." diyen İbadi, DEAŞ kontrolündeki Musul'un batısı için harekat hazırlığı içerisinde olduklarını aktardı. İbadi, güvenlik güçlerinin Musul'un tamamını örgütten geri almak için çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

İlgili Konular İBADİ Musul ırak

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.