İngiltere'den Astana toplantısına destek

İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek hafta yapılması planlanan Suriye toplantısını ve bu süreç çerçevesindeki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini bildirdi.
İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü, düzenlediği haftalık basın brifinginde, AA muhabirinin gelecek hafta yapılması planlanan Astana toplantısına ilişkin soru üzerine, toplantının formatının henüz kesinleşmediğini ancak ateşkesi sağlayan bu süreci desteklediklerini belirtti.
Sözcü, "Bu süreci destekliyoruz çünkü bu süreç Suriye krizine siyasi çözüm bulunması için görüşmelere geri dönülmesi fırsatı oluşturacaktır. Siyasi çözümün, Suriye'ye barış ve istikrarın gelmesi için tek yol olduğunu hep söylüyoruz. Görüşmelerin birkaç kez başarısız olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla zorlukların farkındayız ve konuya gerçekçi yaklaşıyoruz. Ancak görüşmelerin yapılmasından memnuniyet duyuyoruz ve süreci desteklemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu
İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen hafta yaptığı açıklamada, "Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya'nın ve Türkiye'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları önemli." demişti.
Brifingde Başbakanlık Sözcüsüne, Paris'te yapılan Ortadoğu barış konferansındaki sonuç bildirisini İngiltere'nin imzalamaması da soruldu.
Sözcü, İngiltere Başbakanı May'in dün yaptığı açıklamada iki devletli çözüme destek verdiklerini söylediğini anımsatarak bu yönde İngiltere'nin müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceğini dile getirdi.
Sözcü, Paris'teki konferansın sonuç bildirisine, konferansa Ortadoğu sorununun taraflarının katılmaması ve yeni ABD yönetimi henüz göreve başlamamışken böyle bir konferans yapılmasından dolayı imza koymadıklarını söyledi.
İngiltere Başbakanı May dün Brexit planını açıkladığı basın toplantısında bir gazetecinin, "İngiltere Ortadoğu'da hala iki devletli bir çözüme inanıyor mu?" sorusuna, "Evet inanıyoruz ve bu yönde çalışmayı sürdüreceğiz." yanıtını vermişti.
İngiltere ve Avustralya, Filistin-İsrail sorununa çözüm arayışlarının ele alındığı Paris'teki barış konferansının sonuç bildirgesini, "iki tarafın temsilcilerinin konferansta bulunmadığı" gerekçesiyle imzalamamıştı.
İngiltere Başbakanlığının haftalık basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayda müsaade ediliyor ancak Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.
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