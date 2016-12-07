Mısır'da Bedii ve 51 sivile hapis cezası

Mısır askeri mahkemesinin, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 52 darbe karşıtı sivile 25 yıla varan hapis cezaları verdiği bildirildi.
Sanıkların avukatı Ahmed Saad yaptığı açıklamada, "Askeri mahkeme, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Dr. Muhammed Bedii ve 3 kişi hakkında 10 yıl hapis cezası, gıyabında yargılanan 48 kişi hakkında ise müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi." dedi.
Avukat Saad, mahkemenin 20 kişiye de delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğini dile getirdi.
Mahkeme, sanıkları 14 Ağustos 2014'te, "karakola baskın düzenlemek ve buradaki şüphelileri Kuzey Sina'ya kaçırmak"la suçluyor.
Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişi, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak, yasaklı örgüte üye olmak" gibi çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.
Mısır'da askeri mahkeme, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 52 sivil hakkında 10 ila 25 yıl hapis cezaları verdi
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