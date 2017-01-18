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Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

Merkez Bankası yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını devreye soktu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını (swap) devreye soktu.

TCMB döviz kurunda yaşanan sert yükselişlerin önüne geçmek ve Türk lirasına istikrar kazandırmak için son bir haftalık süreçte attığı adımlarla piyasalara güven verdi.

"DÖVİZ TAKASI" BİR MÜDAHALE YÖNTEMİ"

Uzmanlar, önde gelen gelişmekte olan Merkez Bankaları tarafından kullanılan döviz likiditesi araçlarından "döviz takası"nın bir müdahale yöntemi olduğunu değerlendiriyor.

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İlgili Konular merkez bankası swap
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