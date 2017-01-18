19:08, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Munzur Vadisi'ne operasyon için takviye birlikler sevk edildi





Tunceli'de Munzur Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine yönelik başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli-Ovacık karayolu çevresinde Munzur Vadisi'nde terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik önceki gün başlatılan operasyon kapsamında, bölgeye bugün takviye birlikler sevk edildi. Güvenlik güçleri, bölgede eriyen kar sularının doldurduğu derin vadilerde örgüt üyelerinin saklandığı sığınaklarda bularak etkisiz hale getirmek ve teröristlerin yiyecek, giyecek ve mühimmatlarını depoladığı mağaraları imha etmek için arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bölgeye sevk edilen kobra tipi helikopterler, örgüt mensuplaının kış üslenmesi için kullanabileceği alanları ateş altına aldı.

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