19:14, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Nostaljik tramvayın seferlerine 6 ay ara





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklama göre, meydan ve tünel arasında çalışan nostaljik tramvay seferleri altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Bu güzergahı kullanacak yolcuların İstanbul Metrosunu tercih edebileceği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.