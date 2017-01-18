Nostaljik tramvayın seferlerine 6 ay ara

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili yapılan açıklama göre, meydan ve tünel arasında çalışan nostaljik tramvay seferleri altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yarından itibaren yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Bu güzergahı kullanacak yolcuların İstanbul Metrosunu tercih edebileceği belirtildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi
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