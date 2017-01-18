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Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.

Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, partisinin anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'de sadece bir tek kişinin özgür olacağını, onun da yürütmenin başı olarak seçilen cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.

Önerge işlemleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın ardından CHP milletvekilleri bir dakika ayakta bekleyerek, anayasa değişikliği teklifini protesto etti.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.

TEKLİFİN 1'İNCİ MADDESİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

İKİNCİ TUR

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.

İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.

İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.

 



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