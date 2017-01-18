Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda, CHP'nin grup önerisinin kabul edilmemesinin ardından, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci tur müzakerelerine geçildi.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.
Oylama öncesinde maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.
CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, partisinin anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, teklifin yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'de sadece bir tek kişinin özgür olacağını, onun da yürütmenin başı olarak seçilen cumhurbaşkanı olacağını öne sürdü.
Önerge işlemleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamanın ardından CHP milletvekilleri bir dakika ayakta bekleyerek, anayasa değişikliği teklifini protesto etti.
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, milletvekillerine salonda karışıklık yaşanmaması ve herkesin yerini muhafaza etmesi konusunda uyarıda bulundu.
Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda 1'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 1'inci maddesine göre, anayasanın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Maddeler ayrı ayrı oylandıktan sonra teklifin tümünün oylaması yapılacak. Kabul oyu, referandum sınırı olan 330'un altında kalan madde düşmüş olacak. Teklifin tümünün oylamasında, kabul oyu 330'un altında kalırsa maddeler 330 ve üzerinde oy almış olsa da teklifin tamamı düşmüş sayılacak.
İkinci turda, teklifin tümü ve maddeleri üzerinde görüşme açılmayacak; konuşmalar yapılmayacak, sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri görüşülecek. Birinci turda üzerinde değişiklik önergesi bulunmayan bir madde hakkında ikinci turda önerge verilemeyecek.
İkinci turda, 18'i maddeler üzerinde, biri de tümü üzerinde olmak üzere toplam 19 oylama yapılacak.
ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti
Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yapacağı ilk kaynak ile başlanacak
TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi
Tunceli'de Munzur Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine yönelik başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor
Merkez Bankası yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını devreye soktu
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti
Van'da 6 yıl önce yaşanan depremde hasar gören cezaevinden firar eden mahkum, Başkale ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalandı
FETÖ'nün darbe girişimini Araştırma Komisyonunca, Merkez Bankasına yöneltilen soruların cevapları komisyona ulaştı. Komisyona gönderilen cevapta, 105 personelin işine son verildiği belirtildi
Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabul etti
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlandı
Türk ve Rus uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenledi
Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık tarihi testi Türkiye'ye iade edildi