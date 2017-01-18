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İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor
İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yapacağı ilk kaynak ile başlanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin ilk milli fırkateyninin yapımı, yarın düzenlenecek törenle başlayacak. "İstanbul" ismi verilen İ sınıfı fırkateynin ilk kaynağı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu tarafından yapılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, yüksek menzile, etkin silahlara, komuta kontrol ve savaş sistemlerine yönelik ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar başlamış, bu kapsamda "ada sınıfı" korvetlerin devamı olarak "i sınıfı fırkateyn"in yapımı planlanmıştı.

Milli gemi inşasında bir başlangıç olan ada sınıfı korvetlerin başarısı diğer ülkelerin de dikkatini çekti. Milli imkanlarla yapılan ada sınıfı 4 korvetin ardından 5. gemi olarak fırkateyn sınıfı gemi yapılacak. "İstanbul" adı verilen gemi, Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olma özelliğini taşıyacak.

SOMALİ'YE YAKIT İKMALİ YAPMADAN GİDEBİLECEK

İ sınıfı fırkateynler İstanbul'dan Somali veya Yemen'e yakıt ikmali yapmadan ulaşabilecek.

Gemiye Dikey Atım Sistemi (DAS) ile su üstü ve hava hedeflerine karşı "Evolved Sea Sparrow Missile" (ESSM) güdümlü mermi atma kabiliyeti kazandırılan fırkateynlerin, ESSM güdümlü mermi entegrasyonuyla hava hedeflerine karşı kullanılabilecek güdümlü mermi sayısı 21'den 64’e, menzili ise 5 kilometreden 18,5 kilometreye çıkartılacak.

MİLLİ GÜDÜMLÜ MERMİ "ATMACA" KULLANILACAK

Su üstü hedeflerine karşı güdümlü mermi sayısı ada sınıfı korvetlerde 8 iken i sınıfı fırkateynlerde bu sayı 16'ya yükseltilecek.

Ada sınıfı korvetlerdeki Harpoon güdümlü mermi sisteminin milli Atmaca güdümlü mermisiyle değiştirilmesi planlanıyor. Halihazırda Roketsan tarafından geliştirme çalışmaları devam eden Atmaca'nın, 222 kilometreye kadar menziliyle yerli savunma sanayinin önemli bir başarısı olması planlanıyor.

 



İlgili Konular İlk milli fırkateyn İstanbul
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