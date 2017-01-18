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Politika
20:05, 18 Ocak 2017 Çarşamba

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şirinoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şirinoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

 



İlgili Konular Tayyip Erdoğan Bedros Şirinoğlu
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