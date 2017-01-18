Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:49, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Dış Politika
20:07, 18 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Çavuşoğlu Washington'da Flynn ile görüştü
Çavuşoğlu Washington'da Flynn ile görüştü

ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi.

Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı.



İlgili Konular Mevlüt Çavuşoğlu Michael Flynn Türkiye ABD Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Çavuşoğlu Washington'da Flynn ile görüştü
Çavuşoğlu Washington'da Flynn ile görüştü

ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şirinoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şirinoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu kabul etti
AK Parti'li vekilin burnunu kıran CHP'li Kara için duyurusu
AK Parti'li vekilin burnunu kıran CHP'li Kara için duyurusu

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında çıkan kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara hakkında suç duyurusunda bulundu.
İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor
İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun yapacağı ilk kaynak ile başlanacak
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi
Nostaljik tramvayın seferlerine 6 ay ara
Nostaljik tramvayın seferlerine 6 ay ara

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'de nostaljik tramvayın seferlerine altyapı çalışması nedeniyle ara verildiğini bildirdi
Munzur Vadisi'ne operasyon için takviye birlikler sevk edildi
Munzur Vadisi'ne operasyon için takviye birlikler sevk edildi

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde PKK'nın kış üslenmesine yönelik başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor
Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale
Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale

Merkez Bankası yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen döviz takas piyasasını devreye soktu
Anayasa Mahkemesi'nden 'örtülü ödenek' kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 'örtülü ödenek' kararı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanlığına örtülü ödenek kullanma yetkisi veren düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti
Altı yıl önce depremde firar eden mahkum yakalandı
Altı yıl önce depremde firar eden mahkum yakalandı

Van'da 6 yıl önce yaşanan depremde hasar gören cezaevinden firar eden mahkum, Başkale ilçesindeki yol kontrol noktasında yakalandı
Merkez Bankası'nda 105 personelin işine son verildi
Merkez Bankası'nda 105 personelin işine son verildi

FETÖ'nün darbe girişimini Araştırma Komisyonunca, Merkez Bankasına yöneltilen soruların cevapları komisyona ulaştı. Komisyona gönderilen cevapta, 105 personelin işine son verildiği belirtildi
Başbakan Yıldırım Japon Bakan İshii'yi kabul etti
Başbakan Yıldırım, Japon Bakan İshii'yi kabul etti

Başbakan Yıldırım, Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi İshii'yi kabul etti
Anayasa teklifinde ikinci tur başladı
Anayasa teklifinde ikinci tur başladı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine başlandı
Iğdır'da PKK övgüsüne 4 tutuklama
Iğdır'da PKK övgüsüne 4 tutuklama

Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama yapıldı
Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu
Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı vurdu

Türk ve Rus uçakları Halep'te DEAŞ'a karşı ortak operasyon düzenledi
Tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Tarihi eser Türkiye'ye iade edildi

Yaklaşık 60 yıl önce Türkiye'den İngiltere'ye getirilen, 4 bin 500 yıllık tarihi testi Türkiye'ye iade edildi

Haberler

Esad rejimi Halep ve İdlib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı
Esad rejimi Halep ve İdlib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı

SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama
SMDK'dan Barada Vadisi'ndeki saldırıları kınama

Suriye hükümetinin görüşmelerdeki kritik ismi öldürüldü
Suriye hükümetinin görüşmelerdeki kritik ismi öldürüldü

Rejim güçleri İdlib'de pazar yerini vurdu: 10 ölü
Rejim güçleri İdlib'de pazar yerini vurdu 10 ölü

Suriye'de Esad protestosu
Suriye'de Esad protestosu

PKK'nın Suriye'deki paravanı: SDG
PKK'nın Suriye'deki paravanı SDG

Esad'ın saldırıları Şam'ı susuz bıraktı
Esad'ın saldırıları Şam'ı susuz bıraktı

'Rejim ve destekçileri ateşkesi 399 defa ihlal etti'
Rejim ve destekçileri ateşkesi 399 defa ihlal etti'






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 