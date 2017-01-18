20:07, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Çavuşoğlu Washington'da Flynn ile görüştü





ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Flynn ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'de cuma günü yapılacak başkanlık devir teslim törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile görüştü. Edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Flynn'in, bir araya geldikleri çalışma kahvaltısında gündemdeki gelişmeleri detaylı şekilde ele aldıkları bildirildi. Kampanya döneminde ulusal güvenlik başdanışmanı olarak Trump'ın yakın ekibinde yer alan Flynn, kısa bir süre önce Trump tarafından Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı olarak açıklanmıştı.

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