Esad rejimi Halep ve İdlib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısında bulunan İdlib kent merkezindeki yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.
Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin yaralandığını aktaran Ulvan, "Rejim, İdlib'deki yerleşim yerlerini tahrip gücü yüksek bombalarla vurdu. Saldırı bölgesinde 7-8 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Yaralılar sivil savunma ekiplerince kentteki sahra hastanelerine taşındı." dedi.
Öte yandan Halep'teki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari de rejime ait savaş uçaklarının Halep'in batısında muhaliflerin kontrolünde bulunan Kefr Halep beldesini hedef aldığını belirtti. Ensari, bombardımanda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını ifade etti.
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve destekçisi terörist gruplar bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyor.
Ateşkes ihlalleri, Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi, Dera ve İdlib illeriyle Halep'in batı ve güney kırsalında yoğunlaşıyor.
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep ve İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 8 sivilin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi
Mısır'da askeri mahkeme, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii'nin de aralarında bulunduğu 52 sivil hakkında 10 ila 25 yıl hapis cezaları verdi
İngiliz hükümeti, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gelecek hafta yapılması planlanan Suriye toplantısını ve bu süreç çerçevesindeki siyasi çözüm çabalarını desteklediğini bildirdi
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Musul'da nihai zafer ve kurtuluş yaklaştı. Güvenlik güçlerimiz, Musul'un doğusunu ve kent merkezini kurtarma planını başarıyla gerçekleştirdi" dedi
Ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov görevi törenle devraldı
Edward Snowden'in Rusya'daki oturum izni 2020 yılına kadar uzatıldı
Cibuti, Suudi Arabistan askeri üssü için anlaşma imzaladı
Yunan devlet demir yolları işletmesi TRAINOSE, 45 milyon avroya İtalyan devlet demir yolları şirketi Ferrovie Dello Stato İtaliane'ye satıldı
Rus parlamentosunda Türk Akımı'nın onaylanması tavsiye edildi
Wikileaks kurucusu Assange'ın avukatı Taylor, "Assange, söylediği her şeyin arkasında duruyor." dedi
ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararını değerlendiren Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik, bunun ABD'nin değil, başkanlık seçimini kaybeden tarafın bir kararı olduğunu savundu
Sırbistan Başkanı Tomislav Nikoliç, "Kosova yasal olarak Sırbistan bölümüdür" diyerek Arnavutların savaş istediğini öne sürdü
Almanya'daki NSU davasının baş sanığı Zschaepe hakkında "ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ve cezai sorumluluğu" bulunduğu tespiti yapıldı
Almanya Cumhurbaşkanı Gauck, ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump ile birlikte uluslararası düzen ve NATO başta olmak üzere Atlantik ötesi ilişkiler konusunda yeni sınavlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi
Irak'ın Musul vilayetinin doğusunun DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığı alındı