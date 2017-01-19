08:15, 19 Ocak 2017 Perşembe

Adana'da cezaevinde yangın





Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan ve dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkum kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi. Cezaevinde durumun normal olduğunu belirten Demirtaş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.

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