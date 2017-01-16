Trump bir bakanını daha belirledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Tarım Bakanlığına eski Georgia Valisi 70 yaşındaki Sonny Perdue'yi aday göstereceği belirtildi.
Trump, devir teslim törenine saatler kala kabinesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
ABD medyası, Trump'ın geçiş ekibine dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Tarım Bakanlığı için mesleği veterinerlik olan ve 2003-2011 yıllarında Georgia Valiliği yapan Sonny Perdue'yi seçtiği bildirildi.
Perdue'nin seçim kampanyası sırasında Trump'a tarım konusunda danışmanlık yaptığı ifade edildi.
Sonny Perdue'nin bu göreve gelebilmesi için Trump'ın aday göstermesinin ardından Senatonun onayını alması gerekiyor.
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