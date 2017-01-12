08:44, 19 Ocak 2017 Perşembe

Kandil'e yeni hava harekatı





Kandil'e düzenlenen hava harekatında sekiz hedef imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, tespit edilen 8 PKK hedefinin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 20.17 ila 20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak, imha edildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri belirtildi.

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