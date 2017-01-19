08:49, 19 Ocak 2017 Perşembe

Okmeydanı'nda helikopter destekli operasyon





Okmeydanı'nda DHKĞ-C'ye yönelik helikopter destekli operasyonda beş kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Okmeydanı'nda bazı adreslere düzenlenen helikopter destekli terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince, DHKP/C doğrultusunda faaliyet gösterdiği belirtilen Gençlik Federasyonuna operasyon düzenlendi. Çelik kapılar kırılarak girilen binada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi. Burada yapılan aramada, bol miktarda doküman ele geçirildi. Bu arada gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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