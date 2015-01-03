08:53, 19 Ocak 2017 Perşembe

Papandreu ekonomi hamleleri nedeniyle yargılanacak





Papandreu, iktidarı dönemindeki ekonomik hamleleri sebebiyle bugün yargılanmaya başlanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan’ın eski başbakanlarından PASOK Partisi’nin kurucusu Andreas Papandreu’nun oğlu Yiorgos Papandreu bugün hakim karşısına çıkacak. Emekli Deniz Binbaşısı Panagiotis Stamatis, eski başbakanı IMF’yi Yunanistan’a getirmekle suçlayarak aleyhine dava açtı. 2009 yılında Papandreu’nun Selanik’te seçim öncesi yaptığı açıklamalarında, dillerden düşmeyen “Paramız var” cümlesiyle halka yalan söylediğini, zamlar vaat ettiği halde iktidara geldiğinde maaş kısıtlamalarına geçtiğini, sonra da memoranduma mahkûm ettiğini ileri süren Stamatis, “Yunan halkından onuru esirgediğinden, sefalet ve yoksulluğa sürüklediğinden dolayı ona dava açtım” dedi. Davanın ilk duruşması bugün yapılacak

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