09:27, 19 Ocak 2017 Perşembe

Kuzey Ege'de fırtına





Gökçeada-Kabatepe arasındaki bazı seferler iptal edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada-Kabatepe (13.00-17.00) ile Kabatepe-Gökçeada (09.00-15.00) seferlerini iptal etti. Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.

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