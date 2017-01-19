09:27, 19 Ocak 2017 Perşembe

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü





Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'LI etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde,DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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