Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:17, 19 Ocak 2017 Perşembe
Güncel
09:27, 19 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'LI etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde,DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İlgili Konular Fırat Kalkanı harekatı Fırat Kalkanı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Denizde yakalanan göçmen sayısı dört ilin nüfusunu geçti
Denizde yakalanan göçmen sayısı dört ilin nüfusunu geçti

2014'ten bu yana, Ege Denizi ve Akdeniz'de yakalanan kaçak göçmen sayısı, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt'un nüfusunu geçti
TSK'da 95 ByLock gözaltısı
TSK'da 95 ByLock gözaltısı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 TSK personelinden 95'i gözaltına alındı.
İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor
İlk milli fırkateyn 'İstanbul'un yapımına başlanıyor

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "İstanbul"un yapımına, Milli Savunma Bakanı Işık ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun bugün yapacağı ilk kaynak ile başlanacak
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don beklendiğini açıkladı
Antalya'da zincirleme trafik kazası 9 yaralı
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Freni patlayan midibüsün neden olduğu ve 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da yapılacak
İstanbul'da üç ilçede elektrik kesintisi
İstanbul'da üç ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 21 Ocak'ta elektrik verilemeyecek
Bayburt merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
Bayburt merkezli FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Bayburt merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'na yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı
Selimiye'yi 1 5 milyon kişi ziyaret etti
Selimiye'yi 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu "Selimiye'yi inanç turizmi kapsamında Türkiye'den ziyaret edenler yanında Hindistan'dan, Japonya'dan, Çin'den insanlar bu muhteşem eseri ziyaret etmek için kente geliyor" dedi
Kuzey Ege'de fırtına
Kuzey Ege'de fırtına

Gökçeada-Kabatepe arasındaki bazı seferler iptal edildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 18 DEAŞ'lı öldürüldü

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, DEAŞ'a ait 182 hedef vuruldu, 18 DEAŞ'LI etkisiz hale getirildi
Okmeydanı'nda helikopter destekli operasyon
Okmeydanı'nda helikopter destekli operasyon

Okmeydanı'nda DHKĞ-C'ye yönelik helikopter destekli operasyonda beş kişi gözaltına alındı
Kandil'e yeni hava harekatı
Kandil'e yeni hava harekatı

Kandil'e düzenlenen hava harekatında sekiz hedef imha edildi
Karlov'un ölümüyle ilgili altı tutuklama
Karlov'un ölümüyle ilgili altı tutuklama

Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan biri polis memuru 2 kişi, terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı
Adana'da cezaevinde yangın
Adana'da cezaevinde yangın

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı
Bir günde yedi madde kabul edildi
Bir günde yedi madde kabul edildi

Anayasa görüşmelerinin ikinci turunun ilk gününde yedi madde kabul edildi

Haberler

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 228 hedef imha edildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi

El Bab'da 40 DEAŞ hedefi vuruldu
El Bab'da 40 DEAŞ hedefi vuruldu

9 ÖSO mensubu tedavi için Kilis'e getirildi
9 ÖSO mensubu tedavi için Kilis'e getirildi

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ hedefleri imha edildi
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ hedefleri imha edildi

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 15 hedef imha edildi
Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ait 15 hedef imha edildi

El-Bab'tan Belediye Başkanı'na böyle selam gönderdi
El-Bab'tan Belediye Başkanı'na böyle selam gönderdi

Fırat Kalkanı'nda 21 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı'nda 21 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 