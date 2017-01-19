İtalya'yı önce depremler sonra da çığ vurdu: 30 ölü

İtalya'nın iç kesimlerindeki tarihi Amatriçe kasabasında dün art arda 3 deprem meydana gelmişti.
Söz konusu depremin bölgede çığı tetiklemesi sonrası butik bir otelde felaket yaşandı.
İtalya'nın iç kesimlerindeki Abruzzo bölgesine bağlı Farindola kasabasında Gran Sasso dağı eteklerinde yer alan Rigopiano Oteli'nin üzerine dün gece çığ düştü.
Otelin üzerine çığın düşmesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.
İtalyan yetkililer çığ sırasında otelde en az 30 kişinin olduğunu ve çoğunun öldüğünden endişe edildiğini ifade ediyor.
İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü söyledi.
İtalyan haber ajansı Ansa da, çığ felaketi sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin ulaştığını ve çok sayıda ölünün olduğunu abonelerine duyurdu.
İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusundaki tarihi Amatriçe kasabasında en büyüğü 5.7 olan 3 deprem art arda meydana gelmişti.
Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 30 itfaiye eri yaralandı
Deri, et ve kemiklerine olan talep yüzünden Myanmar'da fil kaçırma oranları gittikçe artıyor
Uzun yıllar Sovyet rejimi altında kalan Ruslar, SSCB'nin dağılmasından bu yana yeniden pagan ayinlerine ilgi gösteriyor
BM Libya Özel Temsilcisi Kobler'i taşıyan uçağın, Libya'nın doğusundaki Tobruk Havalimanı'na inişine izin verilmedi
Avustralya'da ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırılan Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan Müslüman kızların fotoğrafları, başlatılan kampanya sonrası yeniden asılacak
İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor
ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağ, 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başladı ve bölgede havacılık alanında güvenlik kodunun en üst seviyeye çıkarıldı
Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin öldüğünü bildirdi
18 yaşından küçüklere alkol satışının yasak olduğu Rusya'da Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesi dahilinde 21 yaşından küçüklere alkol satışı yasaklanıyor
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun öldüğü bildirildi
Suudi Arabistan’da ilk nükleer santralin inşası için yer tayini ve altyapı çalışmalarının başladığı açıklandı
Kaptan Pilot Dirancı, İkinci Pilot Öndül ve Uçuş Teknisyeni Koca'nın cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Papandreu, iktidarı dönemindeki ekonomik hamleleri sebebiyle bugün yargılanmaya başlanacak.
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle saldırı gerçekleştirildi
ABD'nin F-35 filosu deniz aşırı ilk daimi görevini icra etmek üzere Japonya'daki Amerikan üssüne vardı
Donald Trump Tarım Bakanı olarak eski Georgia Valisi 70 yaşındaki Sonny Perdue'yi aday gösteriyor