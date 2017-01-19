Güncelleme: 11:03, 19 Ocak 2017 Perşembe

İtalya'yı önce depremler sonra da çığ vurdu: 30 ölü





İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya'nın iç kesimlerindeki tarihi Amatriçe kasabasında dün art arda 3 deprem meydana gelmişti. Söz konusu depremin bölgede çığı tetiklemesi sonrası butik bir otelde felaket yaşandı. İtalya'nın iç kesimlerindeki Abruzzo bölgesine bağlı Farindola kasabasında Gran Sasso dağı eteklerinde yer alan Rigopiano Oteli'nin üzerine dün gece çığ düştü.



Otelin üzerine çığın düşmesi nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor. İtalyan yetkililer çığ sırasında otelde en az 30 kişinin olduğunu ve çoğunun öldüğünden endişe edildiğini ifade ediyor. İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü söyledi. ANSA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ OLABİLİR İtalyan haber ajansı Ansa da, çığ felaketi sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin ulaştığını ve çok sayıda ölünün olduğunu abonelerine duyurdu. ART ARDA 3 DEPREM OLMUŞTU İtalya'nın başkenti Roma'nın 100 kilometre doğusundaki tarihi Amatriçe kasabasında en büyüğü 5.7 olan 3 deprem art arda meydana gelmişti.

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