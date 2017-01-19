09:56, 19 Ocak 2017 Perşembe

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu





Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 30 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 23 Haziran'da yapılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bakanlar Kurulunun 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2017 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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