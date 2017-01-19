Antalya'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, Dumlupınar Bulvarı tali yolunda freninin patlaması sonucu önünde seyreden Yüksel Aker'in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarptı.
Halk otobüsü de önündeki Ramazan Dağ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalı otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandığı 07 BZZ 01 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine ulaşımın sağlandığı tali yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.
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