Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:16, 19 Ocak 2017 Perşembe
Orta Asya
10:13, 19 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Kırgızistan'da düşen uçakta ölenler Türkiye'ye gönderildi
Kırgızistan'da düşen uçakta ölenler Türkiye'ye gönderildi

Kaptan Pilot Dirancı, İkinci Pilot Öndül ve Uçuş Teknisyeni Koca'nın cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden edinilen bilgiye göre, uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebattan Dirancı, Öndül ve Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yollarına (THY) ait 349 sefer sayılı uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Yükleme Uzmanı Melih Aslan'ın cenaze işlemlerinin sürdüğü ve daha sonra Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca da bulunuyordu.



İlgili Konular kırgızistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
İran'da 17 katlı iş yeri çöktü
İran'da 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da 17 katlı bir iş yerinde çıkan yangında 30 itfaiye eri yaralandı
Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor
Myanmar'da fil kaçakçıları Çin'e çalışıyor

Deri, et ve kemiklerine olan talep yüzünden Myanmar'da fil kaçırma oranları gittikçe artıyor
Rusya'da paganizm yeniden yükselişe geçti
Rusya'da paganizm yeniden yükselişe geçti

Uzun yıllar Sovyet rejimi altında kalan Ruslar, SSCB'nin dağılmasından bu yana yeniden pagan ayinlerine ilgi gösteriyor
BM Libya elçisinin uçağına iniş izni verilmedi
BM Libya elçisinin uçağına iniş izni verilmedi

BM Libya Özel Temsilcisi Kobler'i taşıyan uçağın, Libya'nın doğusundaki Tobruk Havalimanı'na inişine izin verilmedi
Avustralya Günü'nde başörtülü fotoğraflar da panolarda yer alacak
Avustralya Günü'nde başörtülü fotoğraflar da panolarda yer alacak

Avustralya'da ırkçılardan gelen tepki ve tehditler üzerine kaldırılan Melbourne'ün Cranbourne semtine asılan Müslüman kızların fotoğrafları, başlatılan kampanya sonrası yeniden asılacak
İtalya'yı önce depremler sonra da çığ vurdu 30 ölü
İtalya'yı önce depremler sonra da çığ vurdu: 30 ölü

İtalya'da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle en az 30 kişinin öldüğü belirtiliyor
Alaska'da yanardağ patladı güvenlik kodu en üst seviyede
Alaska'da yanardağ patladı, güvenlik kodu en üst seviyede

ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof Yanardağ, 9,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül püskürtmeye başladı ve bölgede havacılık alanında güvenlik kodunun en üst seviyeye çıkarıldı
Mali'deki bombalı araç saldırısında ölü sayısı 60 oldu
Mali'deki bombalı araç saldırısında ölü sayısı 60 oldu

Mali Devlet Başkanı Keita, askeri kamp saldırısında 60 kişinin öldüğünü bildirdi
Rusya 21 yaşından küçüklere alkol satışını yasaklıyor
Rusya, 21 yaşından küçüklere alkol satışını yasaklıyor

18 yaşından küçüklere alkol satışının yasak olduğu Rusya'da Sağlıklı Yaşam Şekli Stratejik Projesi dahilinde 21 yaşından küçüklere alkol satışı yasaklanıyor
Hindistan'da okul servisi kaza yaptı 24 çocuk öldü
Hindistan'da okul servisi kaza yaptı: 24 çocuk öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kamyonla okul servisinin çarpışması sonucu en az 24 çocuğun öldüğü bildirildi
Suudi Arabistan da ilk nükleer enerji santrali inşası başladı
Suudi Arabistan’da ilk nükleer enerji santrali inşası başladı

Suudi Arabistan’da ilk nükleer santralin inşası için yer tayini ve altyapı çalışmalarının başladığı açıklandı
Kırgızistan'da düşen uçakta ölenler Türkiye'ye gönderildi
Kırgızistan'da düşen uçakta ölenler Türkiye'ye gönderildi

Kaptan Pilot Dirancı, İkinci Pilot Öndül ve Uçuş Teknisyeni Koca'nın cenazeleri Türkiye'ye gönderildi
Papandreu ekonomi hamleleri nedeniyle yargılanacak
Papandreu ekonomi hamleleri nedeniyle yargılanacak

Papandreu, iktidarı dönemindeki ekonomik hamleleri sebebiyle bugün yargılanmaya başlanacak.
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna yanıcı maddelerle saldırı gerçekleştirildi
ABD Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı
ABD, Japonya'ya F-35 filosu konuşlandırdı

ABD'nin F-35 filosu deniz aşırı ilk daimi görevini icra etmek üzere Japonya'daki Amerikan üssüne vardı
Trump bir bakanını daha belirledi
Trump bir bakanını daha belirledi

Donald Trump Tarım Bakanı olarak eski Georgia Valisi 70 yaşındaki Sonny Perdue'yi aday gösteriyor

Haberler

Kırgızistan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama
Kırgızistan'dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama

Uluslararası Manas Havalimanı hava trafiğine kapatıldı
Uluslararası Manas Havalimanı hava trafiğine kapatıldı

Bişkek'te kargo uçağı yerleşim birimine düştü
Bişkek'te kargo uçağı yerleşim birimine düştü

Kırgızistan’da bu yıl ahlak, eğitim ve kültür konuşulacak
Kırgızistan da bu yıl ahlak eğitim ve kültür konuşulacak

Atambayev demiryolu için Pekin’de
Atambayev demiryolu için Pekin de

Kırgızistan'dan Türkiye'ye maximum destek sözü
Kırgızistan'dan Türkiye'ye maximum destek sözü

Kırgızistan'dan Ortaköy saldırganı açıklaması
Kırgızistan'dan Ortaköy saldırganı açıklaması

Kırgızistan’da askeri mahkemeler kaldırıldı
Kırgızistan da askeri mahkemeler kaldırıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 