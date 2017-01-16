10:13, 19 Ocak 2017 Perşembe

Kırgızistan'da düşen uçakta ölenler Türkiye'ye gönderildi





Kaptan Pilot Dirancı, İkinci Pilot Öndül ve Uçuş Teknisyeni Koca'nın cenazeleri Türkiye'ye gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında pazartesi günü düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden mürettebattan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın cenazelerinin Türkiye'ye gönderildiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinden edinilen bilgiye göre, uçak kazasında hayatını kaybeden mürettebattan Dirancı, Öndül ve Koca'nın cenazeleri Türk Hava Yollarına (THY) ait 349 sefer sayılı uçakla İstanbul'a gönderildi. Kazada hayatını kaybeden Yükleme Uzmanı Melih Aslan'ın cenaze işlemlerinin sürdüğü ve daha sonra Türkiye'ye gönderileceği belirtildi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400 tipi Türk kargo uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada hayatını kaybedenler arasında Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca da bulunuyordu.

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