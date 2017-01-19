Suudi Arabistan’da ilk nükleer enerji santrali inşası başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan’ın, elektrik enerjisi üretimine katkı sağlaması amacıyla ilk nükleer enerji santralinin inşası için hazırlıklara başladığı bildirildi.
Verilere göre, Kral Abdullah, Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkan Yardımcısı Velid Ebu’l Ferec, Abu Dabi’de düzenlenen 7’nci Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, nükleer santralin inşası için yer tayini ve altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sanayi bölgeleri, elektrik yükü düşük ve orta decede olan bölgelerde kullanılmak üzere küçük reaktörlerin geliştirilmesi için gelişmiş ülkelerle ortaklıklar kurduklarını dile getiren Ebu’l Ferec, özel sektör ve yatırımcıların yenilenebilir enerji alanına kanalize edilmesini planladıklarını kaydetti.
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